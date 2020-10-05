Kilis’te 25 öğrenciye hafızlık belgesi

Kilis’te, Hafızlık eğitimlerini tamamlayan 25 öğrenciye hafızlık belgesi törenle verildi.

Kilis İl Müftülüğü Koordinesinde Eğitim faaliyetlerini sürdüren ITKAN Derneğinin Hafızlıklarını tamamlayarak belge almaya hak kazanan 25 öğrencisi için İl Müftülüğü Konferans salonunda tören düzenlendi.

Törene Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Müftü Yardımcısı Pınar Han, İl Vaizi İlknur Türe ve ITKAN Dernek yetkilileri katıldı.

Maske ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat edilen tören hafızlara belge takdimi ile sona erdi.

