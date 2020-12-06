YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına özel 7 kitap

Kilis’te 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına özel 7 kitap

KİLİS HABERLERİ  | 06.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis’te 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına özel 7 kitap

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 7 Aralık Kurtuluş Günü Anısına özel 7 adet kitap hazırlandığını söyledi.
Rektör Karacoşkun, kurulduğu günden bugüne kadar eğitim ve öğretimin yanı sıra üretimden kültüre, şehrin ekonomisinden tarımına birçok alanda şehre yenilik getiren Kilis 7 Aralık Üniversitesi, çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “2017 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde, Kilis’in tarihini, kültürel zenginliğini ve hafızasını ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), faaliyetlerine başladığı günden bu yana ortaya koyduğu bilimsel ve akademik çalışmalarla bu gaye doğrultusunda önemli bir misyon üstlenmiştir. 7 Aralık Kilis’in Kurtuluş Günü’ne özel olarak KİTAM tarafından hazırlanan, Kilis’in sosyal, kültürel, edebî ve dinî hayatını betimleyen “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kilis’te Modern Eğitim, Bir Şehrin Hafızası Nihat Ferah Anma Kitabı, Kilisli Muhammed İbn Ebî Bekr ve Besmele Risalesi, Kilis Menkıbeleri, Düşler Durağı, Hurûfât Defterlerinde Kilis Sancağı, Divan-ı Nihat’tan Seçme Şiirler” adlı eserler, bu misyonun bir gereği olarak hem hemşehrilerimizin hem de aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur. İsmini, kurulduğu şehrin kurtuluş gününden alan Üniversitemiz bünyesinde hazırlanan bu eserlerle şehrimizin huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!

Kilis Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:28
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Gamze Eczanesi
Merkez
İtimat Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.