Kilis’te 7 bin 500 ton patlıcan üretildi

Kilis’te bin 500 dekar alandan 7 bin 500 ton civarında patlıcan üretimi yapıldı.

Kilis’te üreticileri ile tarlada patlıcan hasadına katılan Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis’te, şeker patlıcanı olarak bilinen dolmalık kırmızı patlıcandan arazi yapısı ve bakım şartlarına bağlı olarak yaklaşık 5-6 ton da ürün alındığını, taze olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da değerlendirilen patlıcanın kentte üretimi ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Üreticileri ile patlıcan hasadına katılan Kökçüoğlu, yetiştiricilerin sorunlarını dinleyerek, patlıcan üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.



