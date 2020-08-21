Kilis’te 7 kaçak göçmen yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi ile Kazım Karabekir Mahallesi B.Y.D. ile E.T. yönetimlerindeki araçlar durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tespit edildi. Araçların sürücüleri B.Y.D. ile E.T. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. 7 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

