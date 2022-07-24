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Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

24.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, Delifakıkaradut köyünde yoldan çıkarak girdiği tarladaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalak'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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