Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, Delifakıkaradut köyünde yoldan çıkarak girdiği tarladaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalak'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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