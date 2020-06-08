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Kilis’te aile içi şiddet ile mücadele eğitimi

KİLİS HABERLERİ  | 08.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kilis’te, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde kadınlara "Aile içi şiddetle mücadele" eğitimi verildi.Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından Kilis Belediyesi bünyesinde bulunan Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde kadınlara yönelik Aile içi şiddetle mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.

Kilis’te aile içi şiddet ile mücadele eğitimi

Kilis’te, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde kadınlara "Aile içi şiddetle mücadele" eğitimi verildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından Kilis Belediyesi bünyesinde bulunan Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde kadınlara yönelik Aile içi şiddetle mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, eğitimlerin devam edeceğini ifade ederek, “Bu eğitimlerin düzenli olarak verilmesine devam edilecektir. Kilis İl Jandarma Komutanlığı personellerine çok teşekkür ederim” diye konuştu

Kilis’te aile içi şiddet ile mücadele eğitimi

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