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  4. Kilis’te Akıllı duraklar yapılacak

Kilis’te Akıllı duraklar yapılacak

KİLİS HABERLERİ  | 13.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kent merkezinde minibüs duraklarının yenileneceğini, akıllı duraklar yapılacağını söyledi.Belediye Başkanı Bulut, şehir içi dolmuşlarda kart sistemine geçildiğini ifade ederek, “Bu sistem çok önemlidir.

Kilis’te Akıllı duraklar yapılacak

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kent merkezinde minibüs duraklarının yenileneceğini, akıllı duraklar yapılacağını söyledi.
Belediye Başkanı Bulut, şehir içi dolmuşlarda kart sistemine geçildiğini ifade ederek, “Bu sistem çok önemlidir. Belediye olarak bizimde kent ulaşımında katkı sunmak için çalışmalarımız olacak. Belediye olarak akıllı duraklar yapacağız. Vatandaşlarımız, durakta beklerken, o istikamete gelecek, minibüslerin nerede olduğunu, kaç dakika sonra durağa geleceklerini kurulacak ekranlardan görebilecekler. Bu nedenle vatandaşlarımız, kışın soğuğunda yazın sıcağında beklemeyecekler. Duraklar ile ilgili ihaleye çıkıyoruz. İnşallah, daha iyi bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Bütün minibüs durakları akıllı durak haline getireceğiz” dedi.

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