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Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

23.08.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla, maktullerle akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakalayarak Kilis'e getirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.H.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

- Olay

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirmiş, yapılan otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlenmişti.

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Kilis jandarma zanlı

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