Kilis’te asırlık ağaçlara kış öncesinde yoğun bakım

Kilis’te, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçların kış mevsimi öncesinde bakımları yapıldı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre, 4 Anıt ağacın bulunduğu Kilis’te, anıt ve tescilli ağaçlarda budama rehabilitasyon çalışması yürütüldü. Kilis’tin Polateli ilçesinde bulunan çınar ağacı, Ravanda kalesinin karşısındaki kızıl çam ağacı, Kilis merkeze bağlı Duruca köyünde çınar ağacı ve Kilis merkezdeki çınar ağacında kış öncesi bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.

Yeni anıt ağaçların belirlenmesi ve tescil çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yeni ağaçların tescil edilmesi halinde Anıt Ağaç sayısı 10’a yükseleceği belirtildi.



