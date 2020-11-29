YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te asırlık ağaçlara kış öncesinde yoğun bakım

Kilis’te asırlık ağaçlara kış öncesinde yoğun bakım

KİLİS HABERLERİ  | 29.11.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kilis’te, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçların kış mevsimi öncesinde bakımları yapıldı.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre, 4 Anıt ağacın bulunduğu Kilis’te, anıt ve tescilli ağaçlarda budama rehabilitasyon çalışması yürütüldü.

Kilis’te asırlık ağaçlara kış öncesinde yoğun bakım

Kilis’te, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçların kış mevsimi öncesinde bakımları yapıldı.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü kayıtlarına göre, 4 Anıt ağacın bulunduğu Kilis’te, anıt ve tescilli ağaçlarda budama rehabilitasyon çalışması yürütüldü. Kilis’tin Polateli ilçesinde bulunan çınar ağacı, Ravanda kalesinin karşısındaki kızıl çam ağacı, Kilis merkeze bağlı Duruca köyünde çınar ağacı ve Kilis merkezdeki çınar ağacında kış öncesi bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.
Yeni anıt ağaçların belirlenmesi ve tescil çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yeni ağaçların tescil edilmesi halinde Anıt Ağaç sayısı 10’a yükseleceği belirtildi.

Kilis’te asırlık ağaçlara kış öncesinde yoğun bakım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi

Kilis Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:25
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Halk Eczanesi
Merkez
Şiltelioğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.