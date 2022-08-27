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Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

27.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te bağevinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tahtalı köyünde Ş.Ö'ye ait bağevinden televizyon, 2 güvenlik kamerası, kamera kayıt cihazı ve monitörün çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timleri ve devriye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.S, A.Ç. ve Ö.Ç'nin hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kilis jandarma

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