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Kilis’te bahar havası

KİLİS HABERLERİ  | 14.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kilis’te bir haftadır etkili kış mevsimi nedeniyle eski 10’a düştüğü hava sıcaklığı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kilis’te bir haftadır etkili kış mevsimi nedeniyle eski 10’a düştüğü hava sıcaklığı, yerini güneşli havaya bıraktı. Sevgililer günü nedeniyle vatandaşlar çarşıya çıktı
Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, uzun bir süreden beri ilk kez hava sıcaklığının eksi 10’lara düştüğü kentte, bugün ise havaların aniden ısınmaya başladı. Açan güneş ile birlikte kentteki kar ve buzlar erirken, vatandaşlar da cadde ve sokaklara çıktı.
14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle de insanlar çarşılara akın etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentin çarşılarında Sevgililer günü yoğunluğu yaşanıyor.

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Merkez
Türkler Eczanesi
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