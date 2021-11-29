YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

29.11.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

KİLİS (AA) - Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.K, M.H, A.D, M.H. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 şüpheliyi 26 Kasım'da gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldiUçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
Kilis'in "Hicaz narı" Avrupa ülkeleri ve Irak'a ihraç edilecekKilis'in "Hicaz narı" Avrupa ülkeleri ve Irak'a ihraç edilecek
Anahtar Kelimeler:
şehit Gözaltı Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:25
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Günal Eczanesi
Merkez
Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.