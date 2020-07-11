YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te bir köy karantinaya alındı

Kilis'te bir köy karantinaya alındı

KİLİS HABERLERİ  | 11.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kilis'te bir köy karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Selmincik köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vatandaşların köyde temas halinde olduğu kişilerin fazla olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca köye 25 Temmuz'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamu kurumları olarak salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halinde fakat bu süreçte vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmeleri çok acil olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske kullanmaları, fiziki mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymaları önemlidir."

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kilis Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Kilis Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gamze Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.