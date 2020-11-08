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Kilis’te çalı süpürgesi satışı başladı

KİLİS HABERLERİ  | 08.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kilis’te zeytin ağacının altına düşen zeytin tanelerini süpürmede kullanılan çalı süpürgesinin tanesi 6 TL’den satılmaya başlandı.Kilis’te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kilis’te çalı süpürgesi satışı başladı

Kilis’te zeytin ağacının altına düşen zeytin tanelerini süpürmede kullanılan çalı süpürgesinin tanesi 6 TL’den satılmaya başlandı.
Kilis’te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’nin önemli zeytincilik kentlerinden olan Kilis’te, zeytin hasadının başlaması nedeniyle zeytin tanelerini ağaçların altından süpürmeye yarayan çalı süpürgesinin satışları da başladı. Süpürge satıcısı Uğur Çiftçi, Sabah Pazarında 6 TL’den satılan çalı süpürgesine vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti.
Çiftçi, “Zeytin ağaçlarından dökülen zeytin tanelerini süpürmeye yarayan ve diğer süpürgelere oranla daha dayanıklı olan çalı süpürgesini, zeytin hasadı yapanlar tercih ediyor. Çalı süpürgesinin tanesini 6 TL satıyoruz ”dedi.

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Sabah
06:55
Öğle
12:20
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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