Kilis’te çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak amacıyla Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından vatandaşlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı.

Gıda Bankası yetkilileri tarafından korona virüse karşı tedbir amaçlı vatandaşlara, hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Gıda bankasında kayıtlı 7 bin aileye 5 litre çamaşır suyu, el sabunu, sıvı el sabunu, 1 adet dezenfektan, 1 adet bez maske 1 adet pazar çantası ve pandemi ile ilgili broşürler ile birlikte dağıtımı başladı. Kısa sürede dağıtımın tamamlanması bekleniyor.

