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Kilis’te çevre yatırımı

KİLİS HABERLERİ  | 21.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atık su arıtma tesisi çıkış suları dezenfeksiyon üniteleri projesini hayata geçireceklerini söyledi.Başkan Bulut, Belediye atık su arıtma tesisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak atık suların arıtımı yapıldığını ifade ederek, “Arıtılan atık suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi için gerekli olan dezenfeksiyon ünitelerinin ise 16 Haziran 2020 Tarihinde ihalesi yapılarak, 1 yılda bitirilmesi planlanmaktadır.

Kilis’te çevre yatırımı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atık su arıtma tesisi çıkış suları dezenfeksiyon üniteleri projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Başkan Bulut, Belediye atık su arıtma tesisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak atık suların arıtımı yapıldığını ifade ederek, “Arıtılan atık suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi için gerekli olan dezenfeksiyon ünitelerinin ise 16 Haziran 2020 Tarihinde ihalesi yapılarak, 1 yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tesisimiz tamamlandığında evsel atık suları uygun deşarj kriterlerine getirilerek ayda 450 bin ton atık suyu tarım arazilerinde yeniden kullanmayı amaçlıyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Merkez
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Musabeyli
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