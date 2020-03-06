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Kilis’te deprem tatbikatı

KİLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kilis’te AFAD personeli deprem tatbikatı yaptı.AFAD İl Müdürlüğü personeli 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında her an göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatları sürdürüyor.

Kilis’te deprem tatbikatı

Kilis’te AFAD personeli deprem tatbikatı yaptı.
AFAD İl Müdürlüğü personeli 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında her an göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatları sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Kendi eğitimleri ve tatbikatlarının yanı sıra mesai mefhumu gözetmeden vatandaşın bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara Temel Afet Bilinci ve Depremle ilgili eğitimler düzenleniyor. Deprem haftası nedeniyle eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kilis’te deprem tatbikatı

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Sabah
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Öğle
12:48
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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