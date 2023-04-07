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Kilis’te depremde ağır hasar alan minare kontrollü şekilde yıkıldı

07.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te depremlerden etkilenen caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kilis’te depremde ağır hasar alan minare kontrollü şekilde yıkıldı

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 şehirde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde binlerce bina yerle bir oldu. Kilis’te de deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.

Yaşanan felakette Kilis Yeni Mahalle’de bulunan Zeytinli Camisi’nin minaresi de hasar aldı. Yapılan kontrol sonrası minarenin yıkılması kararlaştırıldı. Bugün alınan önlemlerin ardından minare, halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

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