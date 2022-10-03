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Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı

03.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk yetiştiricisi Sabahattin Kırmızı: - "Şu anda kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bu enerji yetiyor, fazlası da oluyor"

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te tavuk yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Sabahattin Kırmızı, işletmesinin enerji ihtiyacını, devletten aldığı destekle çatısına kurduğu güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlıyor.

Baba mesleğini 40 yıldır sürdüren Kırmızı, 26 yıl önce kendi imkanlarıyla 50 bin tavuk kapasitesiyle 5 bin 600 metrekare üzerine tesis kurdu.

Enerji maliyetlerinin artmasıyla arayış içerisine giren Kırmızı, Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verdiği hibe desteğine başvurdu.

Projesi onaylanan Kırmızı, 1 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle tesisinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurdu.

İşletme sahibi Sabahattin Kırmızı, AA muhabirine, tesiste yıllık 300 bin etlik piliç üretimi yaptığını, ailesi ve 2 işçiyle çalıştığını anlattı.

Kırmızı, enerji maliyetleri arttığı için devletten Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları desteğini aldığını belirterek, "Şu anda kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bu enerji yetiyor, fazlası da oluyor. Fazla enerjiyi de tekrar hatta vererek ek bir gelir sağlamış oluyoruz. En son ödediğimiz elektrik faturası aylık 25-30 bin lira civarındaydı." dedi.

- "Sürdürülebilir gıda arzını çok önemsiyoruz"

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da Bakanlık olarak güvenilir, sürdürülebilir gıda arzını çok önemsediklerini ifade etti.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime her türlü desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2002 yılından itibaren Bakanlık olarak hem makine ekipman desteği hem bitkisel üretimde basınçlı sulama desteği hem de işletmelerimize yatırım desteği sunuyoruz. Bugüne kadar yatırım desteği olarak 78 işletmemize toplam 26 milyon lira destek sunduk. Bu desteklerimiz, hem işletmelerimizi ayakta tutabilmek hem de işletmelerimizin mevcut girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik destekler.

Bu kanatlı işletmede de en büyük girdi maliyetlerden biri enerji maliyeti. Bu enerji maliyetini de minimize edebilmek amacıyla güneş enerjisiyle işletmemizin elektrik maliyetini indirmeye çalıştık."

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Kilis ges tavuk çiftliği

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