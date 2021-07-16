Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü köyünde Sebahattin Kartal'ın (76) kullandığı 79 AG 970 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Kartal, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kartal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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