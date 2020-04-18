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Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 18.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen dezenfekte çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid -19) tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden artan bir tempoyla sürüyor.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen dezenfekte çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid -19) tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden artan bir tempoyla sürüyor. Aktif bir şekilde 24 saat esasına göre çalışan temizlik ekipleri, ana arterler, caddeler, sokaklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte çalışmaları planlanan bir program dahilinde yürütülüyor.

Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Öğle
12:36
İkindi
16:17
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Kilis Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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