Kilis'te eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral etkinliği

İl Jandarma Komutanlığı timlerince depremzede çocukların moral ve motivasyonunun artırılması için Musabeyli ilçesine bağlı köylerde öğrencilerin ders işlediği çadırda hayvan sevgisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimli köpeklerin gösteri yaptığı organizasyonda, jandarmanın çalışmaları da anlatıldı.

Daha sonra kuşların doğal yaşam alanlarında barınmalarını, dış etkenlerden korunmasını ve öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için "Şualı Ayyıldız" ve "Kilis İl Jandarma Komutanlığı" baskılı kuş evleri, öğrencilerle okul bahçelerindeki ağaçlara asıldı.

