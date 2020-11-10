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Kilis’te ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

KİLİS HABERLERİ  | 10.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi kapsamında eğitim verildi.Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezinde yapılan ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kilis’te ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi kapsamında eğitim verildi.
Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezinde yapılan ’En iyi narkotik polisi Anne’ projesi kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Proje kapsamında merkezde çalışan personel ile kursiyerlere eğitim verilirken, program sonunda görevliler ile kursiyerler jandarma personeline projeler hakkında sorular sorarak yanıtını aldılar.

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