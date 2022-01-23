Kilis'te engelli ve hamile kamu personeline 3 gün idari izin

KİLİS (AA) - Kilis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu personelinin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ilerleyen günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 24-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.



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