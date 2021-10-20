Kilis'te eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Kilis'te geçen hafta kocası tarafından darbedilen 27 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede hayatını kaybetti.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde 13 Ekim'de Muhammet Mahmut Özyer'in darbettiği Fatma Gül Özyer, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Özyer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Kilis'te defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Baba Ahmet Çetin, AA muhabirine, tarifi çok zor bir acı yaşadığını belirterek, "Benim kızım da Özgecan ve Dilek gibi oldu. Başka olmasın artık. Başka babalar ağlamasın. Buna en ağır cezayı versinler. İnsan insana bunu yapamaz, mümkün değil. Benim kızım daha lohusa. 17 gün önce sezeryanla doğum yaptı. Biz bu acıya nasıl dayanacağız." dedi.

Anne Kezban Çetin de "Benim torunum annesiz kaldı. Ben ona büyüyünce ne cevap verecem. Herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Mahmut Özyer, 17 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getiren eşi Fatma Gül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darbetmişti. Genç kadın komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Özyer, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Zanlı Muhammet Mahmut Özyer ise tutuklanmıştı.

