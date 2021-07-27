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Kilis'te evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

27.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuskunkıran köyünde 3 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada, bahçeye ekili 132 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 72 tabanca fişeği ele geçirdi, L.K, Z.K, M.K, N.K. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K. ve Y.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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