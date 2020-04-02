YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te gazetecilere koruyucu malzeme desteği

Kilis’te gazetecilere koruyucu malzeme desteği

KİLİS HABERLERİ  | 02.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına virüse karşı koruyucu giyecek, maske, eldiven, dezenfektan ve temizlik malzemesi verildi.Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, basın mensuplarına verilen korona virüs önleyici malzemeler için Başkan Bulut’a teşekkür etti.

Kilis’te gazetecilere koruyucu malzeme desteği

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına virüse karşı koruyucu giyecek, maske, eldiven, dezenfektan ve temizlik malzemesi verildi.
Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, basın mensuplarına verilen korona virüs önleyici malzemeler için Başkan Bulut’a teşekkür etti. Çağlar, “Dünyayı tehdit eden güzel ülkemiz Türkiye’de ve Kilis’te de hayatı olumsuz etkileyen, korona Virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan Milletimize en doğru bilgiyi aktaran biz basın mensuplarına bu durumdan olumsuz etkilenmemiz için ve daha sağlıklı şartlarda çalışmamız açısından böyle nazik bir düşünce ile bizleri onurlandıran Kilis Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’a ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?' 'Senin evde kocan var, ben ne yapayım?'
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma! Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kilis Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:40
İkindi
16:14
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Neba Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

(özel Haber) Ölen Böbrek Hastasının Organları Umut Oldu

(özel Haber) Ölen Böbrek Hastasının Organları Umut Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.