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  4. Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

KİLİS HABERLERİ  | 13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheliler O.K. ve F.M.A'nın Bilali Habeş Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, biri yabancı uyruklu 2 zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Göçmen Kaçakçılığı 2 gözaltı Kilis

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