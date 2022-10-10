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Kilis'te hafif ticari aracın çaptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

10.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te hafif ticari aracın çaptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 79 AAY 964 plakalı hafif ticari araç, Çörten köyü yolu civarında park halindeki aracın yanında bulunan Gönül Polat'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Polat, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Araç sürücüsü, jandarma ekiplerine teslim oldu.

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