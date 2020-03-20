Kilis’te hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğinde oto pazarı ve hayvan pazarı kapatıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanarak Türkiye’de başlamış olan korona virüs salgını sebebiyle bir dizi karar alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Vatandaşlarımızı koruma ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri oto pazarı ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına; kolluk personeli, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde denetim yapılarak kararın gereğinin yerine getirilmesine karar verilmiştir” denildi.

