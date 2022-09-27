Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hemşire Fatma Solak'ın annesi Nadiye, babası Mehmet ve kardeşi Abdullah Koca, olayda yaralanan hemşire S.Ç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık Hasan Solak ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Solak, daha önce verdiği beyanını tekrar ederek, pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre istedi.

Müşteki S.Ç. de soruşturma aşamasında verdiği beyanları tekrar ederek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Maktulün annesi Nadiye Koca sanığın kızına kötü davrandığını, kızının evlilik süresince mutsuz olduğunu ileri sürerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Erdal Emir de mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Emir, saldırının, maktulün yere düşmesi sonrası ateş edilmenin sürdürülmesi suretiyle canavarca hisle hem de bir gün önce yaşadıkları tartışma sebebiyle ruhi sükunete ulaştıktan sonra tasarlayarak işlendiğini savundu.

Daha sonra tanıklar dinlendi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" ve "silahla olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

Avukat Erdal Emir, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulunduklarını belirterek, kadın cinayetlerinin son bulması temennisini dile getirdi.

- Olay

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.



