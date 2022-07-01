Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2'si cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince 2 ay yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tescili farklı kişiye ait olduğu belirlenen plaka, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, şase numarası olmayan plakasız motosiklet ve motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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