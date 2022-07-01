YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2'si cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince 2 ay yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tescili farklı kişiye ait olduğu belirlenen plaka, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, şase numarası olmayan plakasız motosiklet ve motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu:CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu:
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:38
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.