Kilis'te hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirciler Mahallesi'nde yaşayan M.F.Ç. ve E.Ç, evlerinden 2 hoparlör, 2 kazan, 2 leğen, 7 teneke zeytinyağı ve 1 bidon zeytinyağının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu H.A, M.D. ve M.Ü'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından M.Ü. salıverildi, H.A, M.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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