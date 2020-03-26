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Kilis’te ikamet yangını

KİLİS HABERLERİ  | 26.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kilis’te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, H.A.

Kilis’te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.A. ile ailesinin ikamet ettiği Şıh Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi Sevinçli sokakta üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangına Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Evin mutfağında bulunan buzdolabının prizinden kaynaklanan elektrik kontağı çıktığı belirlendi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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