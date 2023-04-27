YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı

Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı

27.04.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki sınır kapılarında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin Suriye'ye açılan, Kilis merkezdeki Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında oy verme alanlarında kurulan birer sandıkta, başkan, kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları yerlerini aldı.

Sınır kapılarında 24 saat esasıyla gerçekleşecek oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın’da AK Parti ile CHP arasında afiş kriziAydın’da AK Parti ile CHP arasında afiş krizi
Antalya’da nefes kesen kovalamaca kazayla son bulduAntalya’da nefes kesen kovalamaca kazayla son buldu
Anahtar Kelimeler:
seçim Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Kilis Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Şekeroğlu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.