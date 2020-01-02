YURTHABER
  4. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı

Kilis’te İl Genel meclisi toplandı

KİLİS HABERLERİ  | 02.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.İl Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Ocak ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.

Kilis’te İl Genel meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
İl Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Ocak ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Musabeyli ilçesi Hasancalı köyünde yapılacak olan Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ilgili olarak 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planlarının İmar ve Bayındırlık komisyonuna gönderildi. Elbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine 3 hayırsever üyenin belirlenmesi görüşüldü. İl Özel İdaresi norm kadro cetvelinde dolu ve boş kadro değişiklik yapılması konuları alındı.

Kilis’te İl Genel meclisi toplandı

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Karacoşkun başarılı sporcularla bir araya geldiKaracoşkun başarılı sporcularla bir araya geldi
Üniversiteye hazırlık kursları 2020 yılında da devam edecekÜniversiteye hazırlık kursları 2020 yılında da devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Kilis Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Zeytin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.