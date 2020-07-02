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Kilis’te İl Genel Meclisi toplandı

KİLİS HABERLERİ  | 02.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kilis’te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı toplantısında İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde metruk ve harabe evler ile binaların yıkılması enkazlarının kaldırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşüldü.

Kilis’te İl Genel Meclisi toplandı

Kilis’te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı toplantısında İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde metruk ve harabe evler ile binaların yıkılması enkazlarının kaldırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşüldü. Hayırsever Abdurrahman Sinanoğlu tarafından bağışlanan arsanın İl Özel İdaresi adını tescili yapıldı. Bu alanın okul yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi görüşüldü. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Musabeyli ilçesi Karbeyaz köyündeki kapalı alanın Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis edilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kilis’te İl Genel Meclisi toplandı

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İkindi
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Akşam
20:01
Yatsı
21:38

Kilis Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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