YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te iş yeri önünde, kaldırımda, kalabalık halde sandalyede oturmak yasaklandı

Kilis'te iş yeri önünde, kaldırımda, kalabalık halde sandalyede oturmak yasaklandı

KİLİS HABERLERİ  | 09.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kilis'te iş yeri önünde, kaldırımda, kalabalık halde sandalyede oturmak yasaklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, iş yeri önünde, kaldırımda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Toplantıda, iş yeri önünde ve kaldırımda fiziki-sosyal mesafe kuralını ihlal eder şekilde sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmanın yasaklanmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti mi? Aşk bitti mi?
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!

Kilis Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:29
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Kilis Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Özkeleş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.