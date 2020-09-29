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Kilis’te İtfaiye haftası etkinliği

KİLİS HABERLERİ  | 29.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, İtfaiye haftası etkinliği kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun ve Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu.

Kilis’te İtfaiye haftası etkinliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, İtfaiye haftası etkinliği kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun ve Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu. Ziyarette İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, Halkın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat canla başla çalışarak, kutsal bir görevi yerine getiren İtfaiye çalışanlarının haftalarını kutlayarak, görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

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