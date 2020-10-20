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Kilis’te kaçak içki ele geçirildi

KİLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kilis’te, polis düzenlediği operasyonda 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve Elbeyli ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kilis’te kaçak içki ele geçirildi

Kilis’te, polis düzenlediği operasyonda 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve Elbeyli ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldığı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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