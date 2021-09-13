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Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi

13.09.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi

KİLİS (AA) - Kilis Devlet Hastanesinde görevli kadın doktoru 7 yıldır taciz ettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılandığı davada yayın yasağı getirildi.

Doktor H.D. ile tutuksuz yargılanan C.C.K'nin katılmadığı Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu.

Doktor H.D'nin avukatı Suvat, yargılamaya yayın yasağı konulmasını talep etti.

Avukat Suvat'ın talebini değerlendiren mahkeme, duruşma içeriğinin tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşma, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedilerek 11 Ocak'a ertelendi.

- Olay

Sanık C.C.K. hakkında, Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor H.D'yi 7 yıldır taciz ettiği iddiasıyla "kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek", "tehdit", "cinsel taciz", "hakaret", "şantaj" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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