Kilis'te kepçe kazıcısının altından geçmeye çalışan otomobil devrildi

KİLİS (AA) - Kilis'te çalışma nedeniyle yolda duran kepçenin açık duran kazıcısının altından geçmeye çalışan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf İzzettin Zelzele idaresindeki 34 ZU 0596 plakalı otomobil, Yaşar Aktürk Mahallesi İnönü Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyrederken yol çalışması nedeniyle adliye önünde yolda duran kepçenin kazıcısının altından geçmeye çalışırken devrildi.

Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Necmettin Şekeroğlu'na ait 27 AIF 868 plakalı araca çarptı.

Sürücü Zelzele ile otomobildeki Gökhan Topalömer ve Mithat Mazlum yaralandı.

Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mazlum'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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