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Kilis’te korana virüs vakaları artıyor

KİLİS HABERLERİ  | 15.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kilis’te son bir hafta içerisinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 50’ye yükselirken, 3 köy, 1 mezra ve birçok sokak ve evde karantina uygulanıyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te son bir hafta içerisinde korona virüs vaka sayısında artış yaşanıyor.

Kilis’te korana virüs vakaları artıyor

Kilis’te son bir hafta içerisinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 50’ye yükselirken, 3 köy, 1 mezra ve birçok sokak ve evde karantina uygulanıyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te son bir hafta içerisinde korona virüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 320 pozitif vaka tespit edildiği, 246 kişinin iyileştiği, hastanede 50 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 22 kişi olduğu bildirildi. Korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir hafta öncesine kadar koronalı hasta sayısının tekli rakamlara düştüğü Kilis’te, artan vakalar nedeniyle hızlı bir yükseliş yaşanıyor, Kilis dışından gelenlerin virüs bulaştırması nedeniyle Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri. Elbeyli ilçesinde Yağızköy Eğlence Mezrası ile Alahan Köyü Salhan mezrasında bazı evler ile Kilis merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı 14 günlük karantinaya alındı. Kilis kent merkezinde ise çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Kilis’te korana virüs vakaları artıyor

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