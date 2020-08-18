YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te korona denetimleri arttı

Kilis’te korona denetimleri arttı

KİLİS HABERLERİ  | 18.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.Suriye sınırında bulunan Kilis’te, son günlerde artan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler arttı.

Kilis’te korona denetimleri arttı

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, son günlerde artan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler arttı. İl Salgın Denetim Merkezi görevlileri, salgınla mücadele kapsamında kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri ve ganyan bayilerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem yapıldı. İş yerleri ile vatandaşlar, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılardı bulunuldu.

Kilis’te korona denetimleri arttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKuaför intikamı dediğin böyle olur!Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Kilis Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Kilis Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Sağıroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.