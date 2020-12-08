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Kilis’te korona virüs denetimleri sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 08.12.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimleri sürüyor.Kilis il ve ilçe merkezlerinde, denetimler yapılıyor.

Kilis’te korona virüs denetimleri sürüyor

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde denetimleri sürüyor.
Kilis il ve ilçe merkezlerinde, denetimler yapılıyor. Protokolün de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edilirken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, pazar yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulup, uyulmadığı kontrol ediliyor.
Vali Recep Soytürk’de denetimlere bizzat katılırken, ilçelerde de Kaymakamların başkanlığında oluşturulan ekipler denetim yapılıyor. Kilis Belediyesi tarafından kent genelindeki dezenfektasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

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