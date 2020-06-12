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Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 36’ya yükseldi

KİLİS HABERLERİ  | 12.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 300 pozitif vaka tespit edildiği, 224 kişinin iyileştiği, hastanede 36 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 38 kişi olduğu bildirildi.Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 300 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 224’nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 36 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 38 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti.

Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 36’ya yükseldi

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 300 pozitif vaka tespit edildiği, 224 kişinin iyileştiği, hastanede 36 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 38 kişi olduğu bildirildi.
Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 300 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 224’nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 36 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 38 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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