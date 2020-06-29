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Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 37’e yükseldi

KİLİS HABERLERİ  | 29.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 387 pozitif vaka tespit edildiği, 324 kişinin iyileştiği, hastanede 37 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 21 kişi olduğu bildirildi.Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 387 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 324’nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 37 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 21 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti.

Kilis’te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 37’e yükseldi

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 387 pozitif vaka tespit edildiği, 324 kişinin iyileştiği, hastanede 37 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 21 kişi olduğu bildirildi.
Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 387 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 324’nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 37 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 21 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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