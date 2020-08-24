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Kilis'te koronavirüs izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası uygulanacak

KİLİS HABERLERİ  | 24.08.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kilis'te koronavirüs izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası uygulanacak

KİLİS (AA) - Kilis'te koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile ilan edilen ve uyulması zorunlu kurallara ilişkin alınan kararlar doğrultusunda aykırı davranan kişiler ve işletmeler hakkında ilk ihlalde uyarı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak ihlaller hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

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