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Kilis’te maske dağıtımı sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 01.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından üretilen maskelerin dağıtımı sürüyor.Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un talimatıyla günde üretilen 15 bin maskenin dağıtımı toplumun bütün kesimlerine yönelik gerçekleştiriliyor.

Kilis’te maske dağıtımı sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından üretilen maskelerin dağıtımı sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un talimatıyla günde üretilen 15 bin maskenin dağıtımı toplumun bütün kesimlerine yönelik gerçekleştiriliyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgın sürecinde, maske spekülatörleri ve bazı fırsatçılıklar sebebiyle maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanmasından sonra Kilis Belediyesi tarafından üretilen günlük 15 bin maskenin dağıtımı sürüyor. Kilis Belediyesi tarafından mahalle muhtarları, kurumlar, esnaf odaları ve sivil toplum örgütleri, aracılığıyla Kilis halkına ücretsiz maske dağıtım hizmetine devam ediyor. Son olarak Memur-Sen Kilis İl Temsilciliğine üyelerine dağıtılmak üzere maskeler teslim edildi.

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İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Kilis Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Kılıç Eczanesi
Merkez
Özkaptan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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