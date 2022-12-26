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Kilis’te “Mobil Demokrasi Türkiye" uygulaması

26.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Mobil Demokrasi Türkiye" uygulaması hayata geçeceğini söyledi.

Kilis’te “Mobil Demokrasi Türkiye" uygulaması

Başkan Ramazan, Kilis Belediyesi olarak vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli ve çevrim içi hizmet verebilmek amacıyla, "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulamasını hayata geçirileceğini ifade etti. Şehrin problemlerini anında tespit edip çözüme kavuşturmak için, "Şehrine Dokun" parolasıyla "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulamasını hemşerilerimizin hizmetine sunacaklarını vurgulayan Başkan Ramazan, “AppStore ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama ile tüm vatandaşlarımız, şehrimize dair en güncel haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczanelere, anlık elektrik ve su kesintilerine, meteoroloji tarafından yapılan uyarılara ve bilgilendirmelere ulaşabilecek ve yapılacak anketlere katılabileceklerdir.

Ayrıca bu uygulamanın belediyemizle vatandaşlarımız arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olması amacıyla, içerisinde bulunan dinamik panel sistemi, akıllı mücavir alan sistemi ve şikâyet butonu ile belediyemize cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkânı sağlayacak olan vatandaşlarımız, program ile anlık olarak şehrimize dair tüm şikayetlerini Kilis Belediyesi’ne fotoğraf çekerek ve şikayetin bulunduğu lokasyonu harita üzerinde işaretleyerek iletebilecekler. Belediyemiz tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler, ilgili müdürlüklere online olarak iletilerek anında çözüme kavuşturulacaktır. Tüm hemşerilerimizi ’Mobil Demokrasi’ uygulamasını cep telefonlarına indirmeye, aktif olarak kullanmaya ve Kilis Belediyesi’ne her an daha yakın olmaya davet ediyorum. Kilis için birlikte, Kilis için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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